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Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?

Vatandaşlar Mayıs ayı kira artış oranını oldukça merak ediyor. Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını 5 Mayıs’ta açıkladı. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2022 mayıs kira artış oranı hesaplama için tıklayınız
​Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?

Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını 5 Mayıs’ta açıkladı. ÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? İşte haberin detayları sizlerle...

Mayıs ayı kira artış oranı

  • TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

Mayıs ayı kira artış oranı.
Mayıs ayı kira artış oranı.

2022 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
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2022 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
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