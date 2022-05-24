Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını 5 Mayıs’ta açıkladı. ÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? İşte haberin detayları sizlerle...

Mayıs ayı kira artış oranı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

Mayıs ayı kira artış oranı.