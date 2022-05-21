Özgün Maymun çiçeği hastalığı nedir Belirtileri nelerdir?
ÖZGÜN HABERLER

Maymun çiçeği hastalığı nedir: Belirtileri nelerdir?

Dünyayı etkisi altına aldığı söylenen "maymun çiçeği virüsü" koronavirüsten sonra yayılmaya başlandı. Avrupa ülkelerine yayılan "maymun çiçeği virüsü", Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında beliren ve kemirgenlerden insanlara taşınan virüsün birden yayılmasıyla dünyayı alarma geçirdi. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? İşte, konuyla ilgili detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Maymun çiçeği virüsü nedir: Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı?
Maymun çiçeği hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

6 Mayıs'ta İngiltere'de ortaya çıktığı belirtilen maymun çiçeği (monkeypox) virüsü yayılarak İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İtalya, İsveç, Belçika ve Avustralya’da görülmeye başlandı. Peki, Maymun çiçeği hastalığı nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

Hastalığa, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü Monkeypox hastalığına neden olur.

Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.

Monkeypox ilk olarak 1958'de laboratuvar maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalık salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedilmiştir, bu nedenle 'maymun çiçeği' adı verilmiştir. Maymun çiçeği virüsü vakası insanda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Söz konusu tarihten itibaren diğer Orta ve Batı Afrika ülkelerindeki insanlarda maymun çiçeği virüsü vakası bildirilmiştir.

Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.

n
n

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Döküntüler genelde yüzde başlayıp (vakaların %95'inde) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva ile birlikte kornea da (%20) etkilenir. Döküntü, ardışık olarak maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru değişiklik gösterir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir.

Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar , vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TEDAVİSİ NEDİR?

Henüz maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu için kanıtlanmış, güvenli bir tedavi yoktur. Maymun çiçeği salgınını kontrol altında tutmak amacıyla çiçek hastalığı aşısı, antiviraller ve İntravenöz immün globulin (VIG) kullanılabilir. Bununla birlikte, şu anda, orijinal (birinci nesil) çiçek hastalığı aşıları artık halka açık değildir. 2019'da çiçek hastalığı ve maymun hastalığının önlenmesi için daha yeni bir aşı onaylanmakla birlikte henüz kamu sektöründe yaygın olarak mevcut değil.

Yeni bir salgın mı başlıyor? Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı
DÜNYA
Yeni bir salgın mı başlıyor? Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Avrupa'da maymun çiçeği virüsü alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
DÜNYA
Avrupa'da maymun çiçeği virüsü alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi

Maymun çiçeği virüsü alarmı: 12 ülkede görüldü
FOTOĞRAF 12
Title
İlk olarak ay başında İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsünün ilerleyen günlerde çeşitli Avrupa ülkeleri ve ABD'ye yayılması, dünyada endişeleri artırıyor.<br><br>
Title
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?<br>İlk vakanın 7 Mayıs'ta görüldüğü İngiltere'nin ardından Maymun Çiçeği virüsü ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, İsrail ve Avustralya'da görüldü. <br><br> İngiltere'de 11 yeni vaka daha tespit edildi. Vaka sayısı 20'ye çıktı. İspanya'da da 14 yeni vakayla toplam sayı 21'i buldu. Avrupa'da toplam vaka sayısı 100'ü aştı.
Title
İNSANLARDA İLK DEFA 50 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ<br>Tarihte ilk olarak 1958'de maymunda bulunan virüs, insanlar arasında ilk defa 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kayıtlara geçti.<br><br>Kısa zamanda 11 Afrika ülkesine sıçrayan virüs, Afrika'nın dışında ilk olarak 2003'te ABD'de yayıldı.
Title
Daha sonra 2018'de İngiltere ve İsrail, 2019'da Singapur ve 2021'de ABD'de, Afrika'ya seyahat eden bazı kişilerde maymun çiçeği virüsüne rastlandı.<br><br>
Title
Şimdiye kadar en çok Afrika'da etkili olan virüs, 2017'de Nijerya'da en büyük salgına yol açarken ülkede 200 kişi virüse yakalandı ve vakaların yüzde 3'ü hayatını kaybetti.<br><br>
Title
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN ÖLÜM ORANI NE KADAR?<br>Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Title
Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.<br><br>Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Title
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?<br>\"Maymun çiçeği\", enfekte biriyle yakın temas halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.
Title
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?<br>Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.
Title
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?<br>Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen \"su çiçeğine\" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.
Title
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?<br>Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.
Title
ÇİÇEK AŞILARI VİRÜSE KARŞI YÜZDE 85'E KADAR ETKİLİ<br>Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.<br><br>Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.<br><br>Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.
Maymun çiçeği virüsü alarmı: 12 ülkede görüldü
Dünya çiçek virüsünün bir türü olan "maymun çiçeği" hastalığını konuşuyor. Afrika kökenli virüs dünyada yayılıyor. İngiltere'de bugün 11 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 20'ye çıktı. İspanya'da da 14 yeni vakayla toplam sayı 21'i buldu. ABD, Kanada, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya ve İsrail de virüs vakalarını doğruladı. "Maymun çiçeği virüsü ne zaman ortaya çıktı?", "Hangi ülkelerde görüldü?", "Maymun çiçeği virüsün aşısı var mı?", " Maymun çiçeği virüsünden ölüm oranı ne kadar?", "Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşıyor ve belirtileri neler?" sorularının yanıtını bu haberde bulabilirsiniz.


SOLOTÜRK göklere imzasını attı

SOLOTÜRK göklere imzasını attı

Türk pilotları Kobra Manevrası'yla dünyada bir ilki başardı.
NFTye dönüştürüldü

NFT'ye dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu dikkat çekmişti.
Müslümanları koyun kızartmak için yağ stoklamakla suçlayan Leclerc özür diledi

Kripto paralar 7. haftayı da kayıpla kapattı.

İzmit'te tarihi yapı tehdit altında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.