"Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Ziraat Bankası çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 295 milyon 531 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin 16 Şubat'ta yatırılmaya başlandığını bildirdi. Çiftçi destek ödemeleri ile beraber mazot gübre desteği ödeme tarihi için beklentiler de arttı. Yılbaşından önce Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2024 yılı mazot gübre destekleri ekim ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı. Peki Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Ziraat Bankası çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında 295 milyon 531 bin TL'lik destekleme ödemesi 16 Şubat'ta çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "295 milyon 531 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.





Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir;





Su Ürünleri Yetiştiriciliği desteği kapsamında 125 milyon 328 bin 255 TL,





Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 78 milyon 274 bin 346 TL,





Yem Bitkileri desteği kapsamında 38 milyon 438 bin 724 TL,





Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 34 milyon 115 bin 740 TL,





Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 19 milyon 373 bin 935 TL.





Toplamda 5 kalemde 295 milyon 531 bin TL ödeme çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarılıyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2024 yılı mazot gübre destekleri geçtiğimiz ekim ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı. Bir sonraki ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.



