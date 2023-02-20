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Gübre mazot destek ödemeleri ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin, "Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birimin tahliye edildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.