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Mazot-gübre desteğini nakdi ödemeleri şubatta hesaplara yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi için çok sayıda alınan kararları tek tek açıkladı.

17:59 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gübre mazot destek ödemeleri ne zaman?

Gübre mazot destek ödemeleri ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin, "Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birimin tahliye edildiğini bildirdi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların hangi kredi borçları silindi, hangileri ertelendi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik."

Deprem bölgesindeki illerde işçi alımı yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mazot gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Mazot-gübre desteğini nakdi ödemeleri ne zaman?

  • 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz."

Kalıcı deprem konutları nasıl yapılacak? Bakan Murat Kurum açıkladı
Kalıcı deprem konutları nasıl yapılacak? Bakan Murat Kurum açıkladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi. 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülürken yeni kalıcı deprem konutlarına ilişkin açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Murat Kurum, deprem bölgesine ilk etapta 250 bin konutun yapılacağını, yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi. Kurum, kalıcı deprem konutlarının nereye yapılacağına ilişkin de konuştu. Peki yeni yapılacak deprem konutları nereye yapılacak? Yeni deprem konutlarının yapımına ne zaman başlanılacak?


#Mazot gübre desteği
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#deprem bölgesi kararları
11 dakika önce
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Mazot-gübre desteğini nakdi ödemeleri şubatta hesaplara yatırılacak
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