Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi. 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülürken yeni kalıcı deprem konutlarına ilişkin açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Murat Kurum, deprem bölgesine ilk etapta 250 bin konutun yapılacağını, yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi. Kurum, kalıcı deprem konutlarının nereye yapılacağına ilişkin de konuştu. Peki yeni yapılacak deprem konutları nereye yapılacak? Yeni deprem konutlarının yapımına ne zaman başlanılacak?