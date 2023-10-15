GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Bugünkü benzin, motorin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
İsrail-Filistin çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları, akaryakıttaki zamda etkili oldu. Motorine 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren dev zam bekleniyor. İşte 15 Ekim 2023 benzin ve motorin fiyatları...
Motorin ve benzine zam var mı?
İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,89 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatındaki bu artış sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Motorin fiyatına 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren büyük zam geliyor. İşte 15 Ekim 2023 güncek benzin, motorin ve LPG fiyatları.
İstanbul Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin fiyatı: 33.59 TL
Motorin litre fiyatı: 37.33 TL
LPG litre fiyatı: 18.15 TL
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin fiyatı: 33.64 TL
Motorin litre fiyatı: 37.39 TL
LPG litre fiyatı: 18.18 TL
Ankara Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.27 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.97 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL
İzmir Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.37 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.14 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.