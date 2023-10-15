AÖL ek sınav, Açık Öğretim Lisesi'nde dönem sınavlarında başarısız olan öğrencilerin bir sonraki döneme sınavsız geçiş hakkı kazanmak için girdiği sınavdır. Ek sınava, ilk sınavda başarısız olan öğrenciler, sınava girme hakkı olmadığı halde girmeyen öğrenciler ve sınava girip de başarısız olan öğrenciler katılabilir.

MEB Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak tamamlandı. Ek sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç açıklamasına odaklandı. Peki, MEB AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 4. dönem (ek sınav) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) tarafından duyurulması bekleniyor.

AÖL ek sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÖL ek sınav nedir?

AÖL ek sınav, 3.dönem sınavlarının yapılmasından sonra mezun durumuna gelip kredisi yetersiz kalan öğrencilere tanınan istisnai sınav hakkıdır. Ek sınava 3.dönem sınavlarına girme hakkı kazanan bütün öğrenciler girebilir. 3.dönem sınavlarına ise 17 yaşını tamamlayıp 18 yaşından gün almış tüm öğrenciler katılabilir. Bu nedenle AÖL ek sınava 18 yaşından gün almamış öğrenciler katılamaz.

AÖL ek sınavına kimler girer?

Önceki yıllarda bir öğrencinin ek sınava girebilme şartları daha farklıydı. Şöyle ki;

Sınava girecek öğrencinin 8.dönem öğrencisi olması, Kalan kredisinin 35 kredinin altında olması, gerekirdi. Artık bu şartlar istenmiyor. Ek sınava 3.dönem sınavlarına girme hakkı kazanan tüm öğrenciler girebiliyor. Yeni kayıt yaptırmış bir öğrenci ek sınava giremez.



