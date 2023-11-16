AÖL'de sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (

) tarafından belirlenmekte. Sınavlar, her yıl iki dönemde yapılır. AÖL'de ders geçme notu, 50'dir. Bir dersten başarılı olmak için, o dersten en az 50 puan almak gerekir.