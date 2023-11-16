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Açık öğretim lisesi 2023-2024 sınav takvimi netleşti: İşte AÖL 1. dönem tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Türkiye'de lise diploması almak isteyen öğrencilere uzaktan eğitim veren bir okuldur. AÖL 2023-2024 yılı birinci dönem sınav tarihleri belli oldu. Buna göre, MEB AÖL 1. dönem sınavı 23 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Açık öğretim lisesi sınavı başlama ve bitiş saati kaç?

17:07 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:07 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL'de sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (
) tarafından belirlenmekte. Sınavlar, her yıl iki dönemde yapılır. AÖL'de ders geçme notu, 50'dir. Bir dersten başarılı olmak için, o dersten en az 50 puan almak gerekir.

Açık öğretim lisesi (AÖL) 1. dönem sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihleri yer aldı.

  • 1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
  • 2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
  • 3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL sınavları online mi, yüz yüze mi?

MEB’in açıklamasına göre, 2023-2024 AÖL sınavları üç oturum halinde ve yüz yüze düzenlenecek.

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Açık öğretim lise AÖL
sınavlarına katılacak adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.asp internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL'e kayıt nasıl yapılır?

AÖL'e kayıt olmak için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

  • En az ilkokul mezunu olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Öğrenci aday kayıt ücretini yatırmak

AÖL'ye kayıt olmak için, aşağıdaki adımları takip edin:

AÖL'ün resmi internet sitesine gidin.

"
Kayıt İşlemleri"
sekmesine tıklayın.
"
Kayıt Başvuru Formu
"nu doldurun.
Öğrenci aday
kayıt ücreti
ni yatırın.
"
Kayıt Onay Belgesi
"ni alın.

AÖL'de kayıt belgeleri neler?

AÖL'de eğitim almak için, aşağıdaki belgeler gerekir:

T.C. kimlik kartı

Öğrenci aday kayıt ücreti makbuzu

Kayıt Onay Belgesi

AÖL'de sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Sınavlar, her yıl iki dönemde yapılır. İlk dönem sınavları Nisan ayında, ikinci dönem sınavları Temmuz ayında yapılır.

AÖL'de ders geçme notu kaç?

AÖL'de ders geçme notu, 50'dir. Bir dersten başarılı olmak için, o dersten en az 50 puan almak gerekir.

AÖL'de diploma nasıl alınır?

AÖL'de diploma almak için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

120 krediyi tamamlamak

Ortak derslerden başarılı olmak

Meslek derslerinden başarılı olmak

AÖL'den mezun olan öğrenciler, örgün eğitimden mezun olan öğrencilerle aynı haklara sahiptir. Mezun öğrenciler, üniversite sınavlarına girebilir, kamu kurumlarında iş başvurusunda bulunabilirler.

#AÖL
#meb
#aöl sınav tarihleri
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