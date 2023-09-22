Açık lise, örgün eğitime devam edemeyen veya örgün eğitimden ayrılan öğrenciler için önemli bir alternatiftir. Açık lise, öğrencilerin lise diploması alarak daha iyi iş imkanlarına sahip olmalarına yardımcı olmaktadır. AÖL yeni dönem kayıtları yakın zaman önce başladı. 16 Ekim tarihine kadar sürecek olan AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından, AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı gündeme geldi.

AÖL açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman bitecek?

AÖL, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül 2023-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre;

AÖL 1. Oturum sınavı: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

AÖL 2. Oturum sınavı: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

AÖL 3. Oturum sınavı: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

AÖL sınavları online mi?

2023-2024 AÖL sınavlarının online olacağına dair bir bilgi henüz yok. Bu kapsamda yetkili kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Açık lise kayıt şartları neler?

Açık liseye kayıt yaptırmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olmak Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar Yurt dışında öğrenim görmüş olup denkliği kabul edilmiş olanlardan, öğrenim gördüğü okulun diploması ile birlikte denklik belgesini ibraz edenler

AÖL’de her dönem kayıt yenilemek zorunlu mu?

Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenci her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer.

İlk defa açık liseye kayıt olanlar ders seçimi yapmak zorunda mı?

Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır.

Açık Öğretim Lisesinde dersten başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.

AÖL sorularına ve sınav sonuçlarına itiraz edilir mini?

Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri YKS sınavında ek puan alır mı?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar.

AÖL okunurken KPSS’ye girilir mi?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.







