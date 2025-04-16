Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisi olmak üzere toplam 25 bin öğretmen ataması müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Engelli öğretmen atama sürecinde de takvim işliyor.

​Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022 ve 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre toplam 1.381 engelli öğretmen ataması gerçekleştirecektir. ​Adaylar, 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle elektronik ortamda başvuruda bulundular. İlk aşama ardından gözler ikinci aşama olan tercih sürecine çevrildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1381 engelli öğretmen atamasıyla ilgili olarak, "Süreç bittikten sonra o arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Bir an önce süreci yönetmek istiyoruz. Personel Genel Müdürlüğümüz takviminde ilan etmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Peki engelli öğretmen ataması ikinci aşama tercihleri ne zaman başlayacak? MEB engelli öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar.

Engelli öğretmen ataması ikinci aşama tercihleri ne zaman başlayacak?

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek.

MEB Engelli öğretmen ataması ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı 1381 engelli öğretmen ataması 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

Öğretmen ataması yapılanlar göreve ne zaman başlayacak?

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

Engelli öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?