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MEB 2023-2024 yılı sınav haftası takvimini güncelledi: Ortak sınav tarihleri değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildi. 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki MEB 1. dönem 2. sınavları sınavları ne zaman? İşte MEB güncel yazılı sınav takvimi.

13:07 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MEB ortak sınav takvimini güncelledi

MEB ortak sınav takvimini güncelledi

Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellendi

MEB 2023-2024 yılı sınav haftası takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (
) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda "sınav haftası" uygulaması yapılacağı açıklanmıştı. 1. dönem 1. sınavların ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası; 1. dönem 2. sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası; 2. dönem 1. sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası; 2. dönem 2. sınavların mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası aralığında yapılması planlanmıştı.

MEB 1. dönem 1. sınav sınavları ne zaman?

Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Millî Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda "Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi.



#meb
#ortak sınav takvimi
#meb 1. dönem 1. sınavlar
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