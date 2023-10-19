Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (

) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda "sınav haftası" uygulaması yapılacağı açıklanmıştı. 1. dönem 1. sınavların ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası; 1. dönem 2. sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası; 2. dönem 1. sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası; 2. dönem 2. sınavların mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası aralığında yapılması planlanmıştı.