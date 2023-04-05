MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav merkezlerini açıkladı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklanacak. Öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

MEB 45 bin öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı

Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı:

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

YKS Kampı ne zamana kadar devam edecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 derse ait soru çözüm videolarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kampı'nın 1 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Mart'ta TYT-AYT düzeyinde başlayan YKS kampında, 10 derse ait toplam 80 soru çözüm videosu yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalında hafta içi her gün saat 17.00'de yayımlanan videoları, öğrenciler istedikleri zaman izleyebiliyor.

"Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yayınlarla deprem bölgesinde ve tüm illerde sınava hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlarının konu ve kazanım eksikliklerini tamamlayabilmelerine destek sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. 1 Haziran'a kadar devam edecek YKS Kampı içeriklerini, bugüne kadar yaklaşık 230 bin adayın izlediğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"YKS kampında, öğrencilerin sorumlu olduğu Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinden konu analizlerini içeren soru çözümleri yapılıyor.

Öğrencilerimiz video içinde çözülen sorularla ilgili anlamadıkları bölümler varsa videonun altındaki yorumlar bölümünden öğretmenlerimize sorabiliyor. DYK'ler, yardımcı kaynaklar, YKS Kampı gibi çalışmalar ve tüm imkanlarımızla sınava hazırlık sürecinde öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."







