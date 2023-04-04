Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyen adayların heyecanla bekledikleri açıklama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan açıklamasında 45 bin öğretmen alımı yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alındı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman yapılacak?
MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 18 Nisan'da açıklanacak.
Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?
Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklanacak. Öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.
MEB 45 bin öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı
Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı:
45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.
Sözleşmeli öğretmenlik atama puanı kaç?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.
MEB 2023 öğretmen atama takvimi
- 27/03/2023 - 01/04/2023 - Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
- 04/04/2023 - Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
- 07-16/04/2023 - Sözlü Sınavların Yapılması
- 18/04/2023 - Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı
- 24-25/04/2023 - Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması
- 28/04/2023 - Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması
- 02-06/05/2023 - Atama Tercihlerinin Alınması
- 08/05/2023 - Atama Sonuçlarının Açıklanması
- 01/09/2023 - Göreve Başlama