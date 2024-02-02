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MEB Sözleşmeli personel atama sonuçları açıklandı! İşte KPSS-2024/3 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2024/3 tercihleri açıklandı. ÖSYM internet sitesinden MEB Sözleşmeli personel atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde lisans ve ön lisans mezunları için alımın yapılacağı sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden duyuruldu. İşte KPSS 2024/3 MEB sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama ekranı...

10:57 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sözleşmeli personel atam sonuçları
Sözleşmeli personel atam sonuçları

KPSS 2024/3 tercih süreci 19-25 Ocak tarihlerinde tamamlanmıştı. ÖSYM MEB sözleşmeli personel atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel alımı başvuruları ile birlikte yapılacak olan personel alımı kapsamında MEB Sözleşmeli Personel sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS-2024/3 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı KPSS 2024/3 tercihleri 19-25 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler Peki, KPSS 2024/3 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS 2024/3 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Yerleştirme sonuçları, 02 Şubat 2024 tarihinden itibaren adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanılarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.


Ön Lisans İçin Aranan Nitelikler

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.



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42 dakika önce
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MEB Sözleşmeli personel atama sonuçları açıklandı! İşte KPSS-2024/3 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı