Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz yaz okulu açıyor. 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere dört alanda ücretsiz yaz okulları açılacak. İşte MEB yaz okuluna ilişkin detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz yaz okullarına kimler katılacak?

Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak.

MEB ücretsiz yaz okulları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek. Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim-öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Yaz döneminde ortaokul neler yapılacak, neler verilecek?

Yaz döneminde ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için de ayrıca akademik derslere yönelik destekleme yetiştirme kursları verilecek. Yaz döneminde bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek.

MEB yaz okulu saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek?

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi, 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

MEB ücretsiz yaz okullarında hangi dersler, etkinlikler olacak?

Yaz okulu kapsamında, 2. sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek. Bu kapsamda, yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacak.