Uzman yardımcılığı başvuru şartları değişti mi?

MEB, Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle uzman yardımcılığına başvuru şartlarının belirtildiği 5'inci maddede yer alan ilgili hüküm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 40'ıncı maddesi doğrultusunda düzenlendi.

Uzman yardımcılığı başvurusunda yaş şartı kaç?

Başvuru için aranan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı için yaş hesabında, sınav tarihi yerine, sınavın yapıldığı yılın ocak ayı esas alındı. Buna göre, yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekecek.

Uzman yardımcılığı sözlü sınava çağrılma puanı kaç?

Yeni düzenlemeyle ayrıca, sözlü sınava çağrılacak adaylar için KPSS'nin ilgili alandan 70 puan almış olma şartı, "sözlü sınav ilanında yer alan taban puanı esas alınması" şeklinde değiştirildi.

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Yarışma sınavı ve ayrıntılarının, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek 5 gazeteden birinde ilan edilmesi uygulaması da değiştirildi. Buna göre, sınav ayrıntıları, Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak.

Yarışma sınavı başvurusunda istenen belgeler güncellenerek Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu ve Bakanlığın internet sitesinden elektronik ortamda yapılacak başvurulara uygun hale getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı uzman yardımcılığı nasıl olunur?

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların evvela Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavında kurumca duyurulacak Puan türlerinden yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir.

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Eğitim uzman yardımcısı ne iş yapar?

Eğitim Uzman Yardımcısı Ne Demek? Eğitim uzman yardımcısı, şirketlerin büro personeli ve alt düzey idare çalışanlarına yönelik eğitim programları organize etmek ve yürütmekle sorumludur.

Uzman yardımcısı ne mezunu?

Uzman Yardımcısı olmak için öncelikle üniversitelerin dört yıllık eğitim veren lisans programlarından birinden mezun olmak gerekir.