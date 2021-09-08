MEBBİS Öğretmen yer değiştirme atama başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 30 Eylül itibarıyla görev yaptığı ilde 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmen olan eşlerinin bulunduğu ile atanmalarına ilişkin başvuru süresi uzatıldı.

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME ATAMA BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

2021 sözleşmeli öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme atama takvimi güncellendi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu yazının 3 üncü, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 10 uncu, 13 üncü maddelerinde yer alan 10 Eylül 2021 tarihi, 30 Eylül 2021 olarak güncellenmiş olup başvurular 9 Eylül 2021 saat 18.00'e kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU ATAMALARI NE ZAMAN?

MEBBİS sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini atamaları 10 Eylül'de yapılacak.