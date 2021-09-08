Özgün MEBBİS Öğretmen yer değiştirme atama başvuruları ne zamana kadar yapılacak?
ÖZGÜN HABERLER

MEBBİS Öğretmen yer değiştirme atama başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Öğretmen yer değiştirme atama başvuruları öğretmenlerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenler tarafından ilgiyle takip edilen 2021 sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvurularının ve atama tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. Peki, MEBBİS Öğretmen yer değiştirme atama başvuruları ne zamana kadar yapılacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEBBİS Öğretmen yer değiştirme atama başvuruları ne zamana kadar yapılacak?
öğretmen atamaları

Milli Eğitim Bakanlığınca, 30 Eylül itibarıyla görev yaptığı ilde 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmen olan eşlerinin bulunduğu ile atanmalarına ilişkin başvuru süresi uzatıldı.

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME ATAMA BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

2021 sözleşmeli öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme atama takvimi güncellendi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu yazının 3 üncü, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 10 uncu, 13 üncü maddelerinde yer alan 10 Eylül 2021 tarihi, 30 Eylül 2021 olarak güncellenmiş olup başvurular 9 Eylül 2021 saat 18.00'e kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU ATAMALARI NE ZAMAN?

MEBBİS sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini atamaları 10 Eylül'de yapılacak.

Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Bir telefonla kurtardı

Bir telefonla kurtardı

Yıkılmak üzere olan köprüdeki 200 kişiyi son anda uyardı.
Altı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldıracaklardı.

Üç gün sürecek ziyaret gerçekleştirecek.

​Balığın kafasından çıkıyor kilosu 600 lira.

​Yeni Şafak Taliban'a direnen şehirde.

Eşiyle birlikte karantinayı delen vatandaştan ilginç tepki.

​Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı.

​Kuzey Makedonya'da hastane yangını.

​Filistinli altı mahkum, işgalci güce meydan okumaya devam ediyor.

'​Farklı değil gerekeni yapıyordu.'
İstanbul'da trafik başladı

İstanbul'da trafik başladı

​Uzun araç kuyrukları oluştu, yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.