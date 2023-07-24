Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarının bugün açıklandı. 23 Haziran’da LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 3-19 Temmuz tarihleri arasında LGS tercihleri alınmıştı. İşte, MEB LGS sonucu sorgulama sonuc.meb.gov.tr ekranı ve e-okul LGS sonucu sorgulama e-okul.meb.gov.tr ekranı.

MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

LGS tercih sonuçları erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları ilan edildi. LGS tercih sonuçları https://www.meb.gov.tr/ sayfasında üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisi öğrenilebiliyor.

LGS yerleştirme sonuçları liselere kaç kişi yerleşti?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınav sonrası 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310’u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 97,80 olarak gerçekleşti.

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde; fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu. Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu. Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme başvuruları ne zaman?

Yerleştirmeye esas 1’inci nakil için tercihler 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1’inci nakil sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos’ta ilan edilecek. 08-16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos’ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

meb.gov.tr giriş - T.C kimlik no ile MEB giriş nasıl yapılır?

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