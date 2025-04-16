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Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? 2025 TBMM tatil takvimi

Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? 2025 TBMM tatil takvimi

Tuğba Güner
15:2816/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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TBMM
TBMM

Meclis'in ne zaman tatile gireceği, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl temmuz ayında tatile giren Meclis, bu yıl yoğun gündemi nedeniyle çalışmalarına devam kararı vermişti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle Meclis'te oturumlarla ara verildiği açıklandı. Peki, Meclis tatile girdi mi, kaç gün tatile girecek? Meclis bu yıl ne zaman tatile girecek? 2025 TBMM tatil takvimi

Meclis ne tatile girecel, sorusu kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi tatili için geri sayım başladı. Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? 2025 TBMM tatil takvimi.

Meclis bu yıl ne zaman tatile girecek? 2025 TBMM tatil takvimi

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz tarihinde tatile giriyor. Dolayısıyle bu yıl, 2025 yılında da 1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle meclisin tatile girmesi bekleniyor.

TBMM'de oturumlara 2 gün ara verildi

TBMM, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle oturumlara 2 gün ara verildiğini açıkladı.

Geçen yıl meclis ne zaman tatile girmişti?

Geçtiğimi yıl TBMM 30 Temmuz 2024 tarihinde kapanmış, tatile girilmişti.




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