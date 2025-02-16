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Meclis’te bu hafta görüşülecek konular hangileri? İşte gündem başlıkları...

Meclis’te bu hafta görüşülecek konular hangileri? İşte gündem başlıkları...

10:4016/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Meclis'te bu hafta görüşülecek konular
Meclis'te bu hafta görüşülecek konular

Meclis, yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulda Siber Güvenlik Başkanlığı'na ilişkin kanun teklifi ele alınacak. Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak Meclis'te kurulan komisyon ilk toplantısını yapacak. İşte gündem başlıkları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’in (TBMM) gündeminde yeni haftada Genel Kurul ve komisyon çalışmaları var. Genel Kurul'da Siber Güvenlik Başkanlığının kanuni altyapısını oluşturacak kanun teklifi ele alınacak. Bolu'daki otel yangınının araştırılması amacıyla kurulan komisyon toplanacak.. Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda ilgili dernekler sunum yapacak.

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kanuni altyapısı oluşturulacak

Siber Güvenlik Baş1kanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulmuştu. Başkanlığın kanuni altyapısını oluşturan AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi, Genel Kurulun gündeminde olacak. 21 maddelik teklifte, Başkanlığın teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Düzenlemeye göre Başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Siber Güvenlik Kurulu'nun kararlarını uygulayacak. Merkezi Ankara'da olacak. 'Siber Güvenlik Başkanlığı' 135 kişilik kadrosu ile hizmet vermeye başlayacak.

TBMM, Kartalkaya'daki yangını araştıracak

Meclis'te yeni haftada komisyonlar da yoğun olacak. Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Meclis'te kurulan komisyon toplanacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise yapay zekayla ilgili dernek başkanlarının sunumunu dinleyecek.



#Meclis
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#TBMM

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