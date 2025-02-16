Türkiye Büyük Millet Meclisi’in (TBMM) gündeminde yeni haftada Genel Kurul ve komisyon çalışmaları var. Genel Kurul'da Siber Güvenlik Başkanlığının kanuni altyapısını oluşturacak kanun teklifi ele alınacak. Bolu'daki otel yangınının araştırılması amacıyla kurulan komisyon toplanacak.. Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda ilgili dernekler sunum yapacak.