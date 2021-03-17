86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

İslam hukuku alanında uzman olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, akademide yaptığı çalışmalarla tanınıyor. 50 yaşında olan ve kurra hafız olan Boynukalın, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'nın baş imamı olarak atandı. İmam olarak görev yaparken akademisyenlik görevini de eş zamanlı olarak yürütüyor. Peki, son zamanlarda da gündemden düşmeyen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, nereli, kaç yaşında, eğitimi ne, alanı nedir?

AYASOFYA'YA ATANAN İMAMLAR

Diyanet Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii'nde 3 imam ve 5 müezzinin görev alacağını açıkladı. Ayasofya'nın yeni imamları; Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu olurken, Ayasofya'nın yeni müezzinleri ise; Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş olarak belirlendi.

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MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR, EĞİTİMİ NE?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 24 Temmuz 2020 günü kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camiine Diyanet İşleri Başkanlığınca baş imam olarak atanmıştı. 1971 yılında dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini, Dülgerzade Camisi İmam Hatibi merhum Rizeli Kurra Hafız İbrahim Gündoğar Hocaefendi'de tamamladı.

Lisan eğitimini 1992 yılında Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. 1999 yılında 'Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar' başlıklı teziyle İslam hukuku üzerine doktora yaptı.

Mehmet Boynukalın, 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalıştı. İmam Maturidi'nin meşhur tefsiri 'Te'vilatu'l-Kuran' adlı eserin ilmi neşir projesinde yer alan Mehmet Boynukalın, 2001-2006 yılları arasında İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı.

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Mehmet Boynukalın, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2011'de İslam hukuku doçenti ve 2018'de de profesör unvanı aldı.

Hanefi Mezhebi'nin kurucu imamlarından İmam Muhammed eş-Şeybani'ye ait, mezhebin temel eseri 'El-Asl'ı Türkçeye çevirerek yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Temmuz 2020'de Ayasofya Camii'ne 'başimam' olarak atandı. Mehmet Boynukalın Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

İNGİLTERE'DE ARAŞTIRMALAR YAPTI

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşridir.

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MEHMET BOYNUKALIN'IN YAYINLARI

Boynukalın, Mehmet (2019, Nisan). Fıkıh usulüne dair çağdaş tartışmalar. Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi Çalıştayında sunulmuş bildiri, Sakarya Üniversitesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), Sakarya.

MEHMET BOYNUKALIN ESERLERİ:

Telif: Fıkıh Usulü Alimleri ve Eserleri (III-XIII. Hicri Yüzyıl) (2017)

Çeviri: El-Camiu's-Sağır(el-İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’den, 2009)

MEHMET BOYNUKALIN NE DEDİ?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın 13 Mart 2021'de attığı twittler tartışılmaya devam ediyor:

"Aile toplumun, milletin, devletin en küçük birimidir. Kur'an-ı Kerim bu birimin yönetim hakkını erkeğe vermiştir (Nisa suresi 34). Dine, akla ve yaratılışa/fıtrata, insanın doğasına uygun olan da budur. Nitekim 2001'e kadar yürürlükte kalan eski medeni kanun ailenin reisinin erkek olduğunu kabul ediyordu. Yaratılışa/fıtrata ve adalete aykırı olan kanunların bir gün mağlup olması kaçınılmazdır. Yaratılışa, fıtrata, Allah’ın hükmüne karşı çıkanlar mutlaka bir gün yanlış yolda olduğunu anlayacaktır. Bizim amacımız bunun iş işten geçmeden anlaşılması."

MEHMET BOYNUKALIN GELEN ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

"Sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'ın Kitabını ve Resûlü'nün sözlerini dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Bundan başka da bir amacım yok. En büyük makamın Resulullah'ın yolundan gitmek olduğuna inanıyorum. O'nun bildirdiği, öğrettiği ve yaşayıp yaşattığı güzel hayata talibim."

Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın Twitter hesabı: