Meme kanserinin belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Memede kitle, ağrı, meme cildinde kızarıklık, hassasiyet, meme ucu akıntısı, meme ucu cildinde soyulma, meme şekil ve boyutunda bozulma ve değişim, meme ucunun içe dönmesi, koltuk altında şişlik veya kitle bu belirtiler arasındadır. Meme kanserlerinin son yıllarda görülme sıklığı oldukça arttı. Küresel ölçekteki istatistiklere göre meme kanserinin görülme sıklığı 100000’de 40-50 civarlarında hesaplanmakta.

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Meme içinde kanserleşmiş bir hücrenin ya da hücre dokusunun zamanla bir tümör oluşturması ve alanında uzman bir doktorun muayene esnasında bunu anlaması, uzun zaman alabilmektedir. Hatta tümörün radyolojik tetkiklerde saptanabilmesi de kısa sürmemekte, haliyle yine zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak hastalar, çoğunlukla en az 1 cm büyüklüğüne ulaşmış bir tümör kitlesini, elle kontrol yöntemi ile fark edebilmektedir.

Bu doğrultuda genel olarak bir sıralama yapılacak olursa, meme kanserinin belirtileri;

Memede elle hissedilen bir sertlik ya da kitle,

İki meme arasında son zamanlarda ortaya çıkan asimetri,

Meme başında ya da meme cildinde içe doğru çekinti,

Memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma ya da çatlama,

Meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm,

Meme başında şekil ya da yön değişikliği,

Memede olağan dışı şişlik ya da boyut artışı,

Adet dönemlerinde memede gözlemlenebilen ağrı,

Meme başında akıntı; özellikle pembe ve kırmızı renkte,

Koltuk altında sertlik, şişlik ya da kitle olarak sıralanabilir.

Meme Kanseri Risk Faktörleri

Kadın olmak,

50-70 yaş arasında ve menopoz sonrası dönemde olmak,

Ailesinde (anne veya baba tarafında) meme kanserine yakalanmış akrabaları olmak, (Akrabalık derecesi ne kadar yakın ve meme kanserli akraba sayısı ne kadar fazlaysa risk o kadar yükselir).

Daha önce meme kanserine yakalanmış olmak,

Adet başlama yaşının erken, menopoz yaşının geç olması,

Hiç doğum yapmamış olmak,

İlk doğumunu 30 yaşından sonra yapmak,

Doğum yapmış fakat bebeğini emzirmemiş olmak,

Uzun süreli hormon tedavisi almak,

Modern şehir yaşamı ortamında yaşamak,

Sigara ve tütün ürünleri kullanmak,

Şişmanlık; özellikle menopoz sonrası fazla kilo almak ve doymuş yağlardan zengin gıdaları fazla miktarda tüketmek,

Fiziksel aktivite azlığı.

Meme Kanseri Evreleri Nelerdir?

Evre 0: Kanser hücrelerinin yayılma potansiyeli kazanmamış ve tamamen memede sınırlı kalmış olduğu evredir.

Evre 1: Kanser hücrelerinin sıçrama olasılığının olduğu, fakat 2 cm'den küçük olup bütünüyle memede sınırlı kaldığı evredir.

Evre 2-A: Memede tümör yoktur, fakat kanser koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır. Ya da tümör 2 cm’den daha küçük ve koltukaltı lenf bezlerine sıçramıştır. Diğer bir ihtimalde ise tümör 2 cm’den büyük, 5 cm’den küçüktür ve koltukaltı lenf bezlerine sıçramamıştır.

Evre 2-B: Tümör 2 cm’den büyük, 5 cm’den küçüktür ve koltukaltı lenf bezlerine sıçramıştır. Tümör 5 cm’den büyüktür, fakat koltukaltı lenf bezlerine sıçramamıştır.







