Memur banka maaş promosyon ücretleri yükselecek mi? Memur Sen'den tutarlar güncellensin talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sözleşmeliler, meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve promosyon konularını görüştü.

Memur Sen'den promosyon görüşmesi

Memurların banka promosyonları için hazırlanan dosya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Memur-Sen Başkanı Başkanı Ali Yalçın promosyonla ilgili talepleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a aktardı.

Memur banka promosyonları artacak mı?

Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul “Sadece bana her gün 50-60 şikayet geliyor. Tüm yöneticilerimizde durum böyle. Biz de gereğini yapmak zorundayız. Konuyla ilgili dosyayı sayın Cumhurbaşkanına ilettik” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı kabul etti. Görüşme sonrası Memur-Sen’den yapılan açıklamada sözleşmeliler, meslek kanunu gibi konuların yanı sıra banka promosyonlarının da gündemde olduğu belirtildi. Açıklamada, “Yalçın, kamu görevlilerine uygulanan Promosyon ödemelerinin artırılması konusunda merkezi bir düzenleme yapılması gerektiğini ve banka promosyon tutarlarının güncellenmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı” denildi.

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Memur banka maaş promosyon ücretleri

Memur promosyon ücretleri ne kadar?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul bu konudaki taleplerini Hürriyet’e anlattı. Daha önce bankalarla yapılan sözleşmelerdeki rakamların 2 bin 700 gibi çok düşük düzeyde kaldığını belirten Tombul, “Ama mesela yakınlarda Adalet Bakanlığı 3 yıllığına 25 bin lira üzerinden bir anlaşma yaptı. Daha önceki rakamların ne kadar düşük kaldığı buradan da görülebilir” dedi. Banka promosyonlarının yenilenmesi için memurlardan ciddi bir talep geldiğini kaydeden Tombul şöyle devam etti:

“Biz bu konuda taleplerimizi ilettik ve Cumhurbaşkanımıza bir dosya halinde sunduk. İstiyoruz ki geçmişteki anlaşmalarımızda kalan tutarlar için mahsuplaşma yapalım ve yeniden masaya oturalım. Adalet Bakanlığı’nın anlaşması bana kalırsa iyi bir başlangıç noktası olabilir. Hatta bir Üniversite 41 bin 500 lira üzerinden anlaştı.

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Memurlar süreci çok yakından takip ediyor. Artık iletişim çok hızlı. Yapılan anlaşmaları birbirlerine gönderiyorlar ve haklı olarak ‘Bu enflasyon ortamında neden biz bu düşük rakamlara tabiyiz?’ diyorlar. Biz de bu haklı sorunun takipçisiyiz. Kesin olarak bu rakam olacak gibi bir dayatmamız yok, ama örneklere ve yaşanan enflasyona bağlı olarak bir güncelleme istiyoruz. Bu konuda yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz. Sürecin memurların taleplerini karşılayacak olumlu bir noktaya evrilebileceğini düşünüyoruz.”

Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı: Promosyon ücreti 7 bin 500 TL'ye kadar çıktı:

Bankalar emeklileri kendi şubelerine çekmek için kampanya üstüne kampanya yapıyor. En cazip teklifler ise promosyon ödemeleri üzerinden emeklilere sunuluyor. Emekli promosyon ödemeleri için kesenin ağzını sonuna kadar açan bankalar bu alanda en son yapılan özel kampanya ile rakamı 7 bin 500 liraya kadar çıkarmış durumda.

Anadolu Üniversitesi maaş promosyonları ne kadar?

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekonomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı. Promosyon 3 yıllık anlaşma kapsamında ödenecek.

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5 bin 500 çalışanın tamamı 41 bin 500'er lira promosyon ödemesinden yararlanacak.

Anlaşma yapılan rakamın bir kurum ile banka arasında imzalanan promosyon anlaşmalar bakımından Türkiye rekoru olduğu ifade edildi.

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi veriyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Bir aylık mekli maaşı tutarı 1500 TL’ye (1500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1500 - 2500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ile alanlara, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL’ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara, 500 TL SGK promosyon tutarı, 4150 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 4 bin 650 TL,

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Maaşı aralığı 1500 TL - 2499 TL olanlara, 625 TL SGK promosyon tutarı, 5175 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 5800 TL,

Maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara, 750 TL SGK promosyon tutarı, 6.250 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 7000 TL.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL; 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL; 2500 TL'nin üzerindeyse 7250 TL nakit promosyon ödeniyor.

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Kampanya 2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli olacak.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti Bankası, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Bir yakınını davet edene ise 250 lira ödül veriliyor.

Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabiliyor.

Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli olacak.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

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İş Bankası, maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara 3500 TL, maaş aralığı 1500 - 2499 TL olanlara 4250 TL ve maaş aralığı 2500 TL ve üzeri olanlara 5000 TL tutarında promosyonu 3 yıllığına veriyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5000 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans’tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2250 TL’ye kadar, 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3000 TL’ye kadar, 2500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

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Kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

Kampanya 31 Aralık'a kadar sürecek.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, 5000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4650 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 5800 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 7000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Önerilen müşteri başına ise 1000 lira nakit veriliyor. Davet eden müşteri en fazla 3 kez bu ödülden yararlanabiliyor.

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Yani, maaşını bankaya taşıyarak 7000 bin lira promosyon alan bir kişi davet edeceği 3 kişi ile birlikte toplamda 10 bin liraya kadar promosyon alabiliyor.

Kampanya 31 Ağustos'a kadar sürecek.