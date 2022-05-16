Özgün Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zammı
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Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zammı

Memur maaşlarına her sene enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Enflasyon farkı oluşması durumunda maaşlara zam yapılıyor. 2022 emekli ve memur maaşı, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının netleşmesiyle Temmuz zammı ile belli olacak. Yaklaşık 1,5 ay sonra yılın ikinci maaş zam oranı belli olacakken, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar dikkat çekti. 2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak? İşte 2022 Temmuz emekli ve memur zammı ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur maaş zammı ne kadar? Memur maaşı enflasyon oranı na zaman belli olacak?
Memur maaşı enflasyon zammı

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına büyük zam geliyor. Memur ve emekli milyonları sevindirecek son dakika açıklaması! Memur maaşları ve emekli aylıklarına gelecek olası zam için tarih verildi. Emekli ve memura maaşlarındaki artış tek tek yeniden hesaplandı. Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamları belli oldu.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek.

BAKAN BİLGİN'DEN MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyona karşı çalışanların korunacağını vurgulayarak şunları kaydetti: “Bizim önümüzde temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil, emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha geniş korunmasını sağlayacak düzenlemeleri yaptığımızı, hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece kamu çalışanlarının, memurların, işçilerin değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var.”

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak." dedi.

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