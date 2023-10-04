Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 61,53'e yükseldi. Bu oran, bir önceki ayın yüzde 56,37'lik artışının ardından beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Memur ve memur emeklilerine yapılacak enflasyon farkı ne kadar?

Eylül ayı enflasyonu ile birlikte, memur ve memur emeklilerine yapılacak enflasyon farkı da belli oldu. 2022 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 25,11 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak. Şu an için kesinleşen zam, yüzde 35,73. Yılbaşındaysa memura yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağı öngörülüyor.

En düşük memur maaşı ne kadar yükselecek?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yapılacak zamlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Eylül ayı enflasyonu yüzde 4,75. Bu verilerden hareketle 3 aylık enflasyon rakamlarını dikkate aldığımız zaman memurlar ve memur emeklileri için yüzde 35'i aşkın zam olacağını söyleyebiliriz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'dir. Dolayısıyla sadece 3 aylık enflasyonu dikkate aldığımız zaman 29 bin 883 TL. Bu zammın zaten yüzde 50'yi aşacağını söyleyebiliriz. Bu durumda 33 bin 25TL'ye kadar yükselecektir."

Zam oranının netleşmesiyle memura, maaşlara göre artış yapılacak.

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Ünvanlar 2023 temmuz-aralık 3 aylık maaş artış oranı (TL) 2024 ocak-haziran (TL)

(TL) (Temmuz-Ağustos-Eylül) (%35,73) (tahmini %50 artış)

Memur (üniversite mezunu) 22 bin 938 31 bin 134 34 bin 407 Şube müdürü (üniversite mezunu) 32 bin 451 44 bin 46 48 bin 677 Öğretmen 26 bin 654 36 bin 177 39 bin 981 Polis memuru 29 bin 525 40 bin 74 44 bin 288 Hemşire (üniversite mezunu) 26 bin 440 35 bin 887 39 bin 660

Aile ve çocuk yardımı dahi memur maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 35,73'lük artış ile üniversite mezunu bir memurun maaşı 31 bin lirayı aşıyor.

Öngörülen yüzde 50'lik artış ile bu rakamın, 34 bin 407 lira olması tahmin ediliyor. Ocak ayında öğretmen maaşının 39 bin 981 lirayı, hemşire maaşının ise 39 bin 660 lirayı bulması bekleniyor. Yapılacak artış ile memur emeklilerinin aylıkları da güncellenecek.

Memur emeklisi en düşük maaşı ne kadar olacak?

Karakaş, en düşük memur emeklisinin maaşının halihazırda 9 bin 876 TL olduğunu belirterek, "Yüzde 50'lik artışla ocak ayında 14 bin 815 TL'ye kadar yükseleceğini söyleyebiliriz" dedi. Zam oranı son 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

4 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükütemin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı eylül sonu itibarıylal yüzde 61,53'e ulaştı. Kesin rakam ekim, kasım ve aralık verileriyle netleşecek.







