SGK ve Bağkur emeklilerin aylıkları ne kadar oldu? İşte emekli memur yeni maaşlar

Emekli ve memur zammı son dakika haberi...Emekli zammı ve memur zammı 2023 netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 136,02, aylık yüzde 0,74 arttı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği öngörülmüştü. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için 1 veri kaldı. Kesinleşen 5 aylık oranlara göre enflasyon farkı ile emekli ve memur Ocak zammı ne kadar oldu?

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Emekli ve memur maaşlarına 5 aylık memur zammı ne kadar?

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne kadar?

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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2023 Emekli ve memur zammı hesaplama tablosu

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı

5 aylık enflasyona göre en düşük Bağkur tarım emeklilerinde 3 bin 803 lira, 2000’den sonra emekli olan SGK’lılarda ise 3 bin 313 TL’ye yükselecek.

SGK ve Bağkur emeklileri ne kadar maaş alacak?

Mevcut maaşları 3500 TL,

Enflasyon artışına göre yeni maaşlar 3.991.75 TL

Mevcut maaş 3600 TL,

Enflasyon artışına göre yeni maaş 4.105,80 TL,

Mevcut maaş 3700 TL,

Enflasyon artışına göre yeni maaş 4.333,90 TL,

Mevcut maaş 3900 TL,

Enflasyon artışına göre yeni maaş 4.447,95 TL,

Mevcut maaş 4000 TL,

Enflasyon artışına göre yeni maaş 4.562,00 TL,

Mevcut maaş 4100 TL,

Enflasyon artışına göre yeni maaş 4.790,10 TL,

Mevcut maaş 4300 TL,

Enflasyon artışına göre yeni maaş 4.904,15 TL,

Mevcut maaş 4400 TL,

Enflasyon artışına göre yeni maaş 5,018,20TL,

En düşük memur maaşı ne kadar?

Şu ana kadar oluşan orana göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya,

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya yükselecek.

Memur 2023 Ocak maaş zammı

Genel müdür 1/4 maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 29.809,00

% 15.11 zamlı maaş: 34.313,14

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 15.848,00

% 15.11 zamlı maaş: 18.242,63

Memur (Üniv. mez.) 9/1 ne kadar zamlı maaş alacak?

Mevcut maaş: 9.707,00

% 15.11 zamlı maaş: 11.173,73

Öğretmen 1/4 ne kadar maaş alacak?

Mevcut maaş: 12.276,00

% 15.11 zamlı maaş: 14.130,90

Kaymakam 1. sınıf 1/4 ne kadar maaş alacak?

Mevcut maaş: 27.574,00

% 15.11 zamlı maaş: 31.740,43

Başkomiser 3/1 maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 15.810,00

% 15.11 zamlı maaş: 18.198,89

Polis memuru 8/1 ne kadar maaş alacak?

Mevcut maaş: 13.747,00

% 15.11 zamlı maaş: 15.824,17

Uzman doktor 1/4 maaş zammı ne kadar?

Mevcut maaş: 18.853,00

% 15.11 zamlı maaş: 21.701,69

Hemşire (Üniv. mez) 5/1 ne kadar maaş alacak?

Mevcut maaş: 11.828,00

% 15.11 zamlı maaş: 13.615,21

Mühendis 1/4 maaş zammı

Mevcut maaş: 16.205,00

% 15.11 zamlı maaş: 18.653,58

Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 ne kadar maaş alacak?

Mevcut maaş: 10.100,00

% 15.11 zamlı maaş: 11.626,11

Profesör 1/4 maaşı ne kadar?

Mevcut maaş: 25.984,00

% 15.11 zamlı maaş: 29.910,18

Araştırma görevlisi 7/1 ne kadar zamlı maaş alacak?

Mevcut maaş: 15.311,00

% 15.11 zamlı maaş: 17.624,49

Vaiz 1/4 maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 12.752,00

% 15.11 zamlı maaş: 14.678,83

Avukat 1/4 maaşı ne kadar?

Mevcut maaş: 15.485,00

% 15.11 zamlı maaş: 17.824,78

Memur emeklileri ne kadar maaş alacak?

MEMUR EMEKLİLERİ (TL)

Emekli Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 21.905,20

% 15.11 zamlı maaş: 25.215,08

Emekli Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 19.361,41

% 15.11 zamlı maaş: 22.286,92

Emekli Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7.429,13

% 15.11 zamlı maaş: 8.551,67

Emekli Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7.269,57

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% 15.11 zamlı maaş: 8.368,00

Emekli Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 7.475,52

% 15.11 zamlı maaş: 8.605,07

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 12.691,14

% 15.11 zamlı maaş: 14.608,77

Emekli Polis memuru (8/1)

Mevcut maaş: 7.731,57

% 15.11 zamlı maaş: 8.899,81

Emekli Hemşire (Lisans-1/4)

Mevcut maaş: 7.265,86

% 15.11 zamlı maaş: 8.363,73

Emekli Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 9.115,72

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% 15.11 zamlı maaş: 10.493,11

Emekli Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut maaş: 6.343,71

% 15.11 zamlı maaş: 7.302,24

Emekli Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 17.340,84

% 15.11 zamlı maaş: 19.961,04

Emekli İmam-hatip

Mevcut maaş: 7.475,52

% 15.11 zamlı maaş: 8.605,07

Emekli Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 7.475,52

% 15.11 zamlı maaş: 8.605,07