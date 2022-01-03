2022 memurlara ek zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleşiyor. Toplantıda TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere verilecek zam oranının belirlenmesi de bekleniyor.

MEMURA EK ZAM YAPILACAK MI?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarında ayrıca ek protokol ile iyileştirme yapılması bekleniyor.

Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. İç ve dış gelişmelerin yanı sıra enerjiden ulaştırmaya, terörle mücadeleden savunmaya kadar bakanlıkların 2022 yılında atacağı adımların ana hatlarıyla değerlendirileceği toplantıda memur ve Emekli maaşlarına yapılacak Zam oranları ve ekonomideki gelişmeler ana gündem maddesi olacak. Memur ve emekli aylıklarına enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı yapılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bu konuda kabineye bir sunum yapması planlanıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren TÜİK’in bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisi de kabinede görüşülecek zam oranında belirleyici olacak. Memur ve emeklilere yapılacak zammın Asgari Ücret artışında olduğu gibi beklentileri karşılayacak şekilde olacağı belirtiliyor.

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Kabine toplantısında ekonomide alınan önlemlerin piyasaya yansıması, fahiş fiyat artışlarına karşı atılabilecek yeni adımlar, döviz kurunda yaşanan oynaklık, enflasyon rakamları ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.

Erdoğan’ın toplantının ardından yapacağı “Millete Sesleniş” konuşmasında memur ve emekli maaş zammı oranlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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