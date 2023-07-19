Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşmelerde kira yardımı gibi konular gündeme gelecek. Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı. Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.

Memura kira yardımı olacak mı?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, tekliflerinin ana omurgasını 2024-2025 yıllarındaki maaş ve aylık artışların oluşturduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Maaş artış oranlarının yanında memurlara kira yardımının verilmesi, önemsediğimiz tekliflerimiz arasında.

Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi?

Kamu çalışanlarının aileleriyle huzur ve refah içerisinde yaşaması için bu teklifte ısrarcıyız. Bununla birlikte 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dile getirdiği en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisinin ücretinden düşük olmaması gibi konuları masaya taşıyacağız. Görüşmelerde, maaş artışı kadar sosyal haklarda da ısrarcı olacağız.

Bu doğrultuda kapsayıcı bir içeriğe sahip teklif dosyamızda mühendisler, müdürler, şefler, genel idari hizmetler sınıfı ve diğer teknik personel başta olmak üzere ihmal edilen tüm grupların taleplerine yer verdik. Son dönemde aylık artış beklentileri karşılanmayan memur emeklilerini de düşünerek, emeklilerin aylıklarını artıracak teklifleri de sözleşme masasına taşıyacağız."

Memura kira yardımı nerelerde verilecek?

Memur kira yardımının ne zaman yapılacağı ve ne kadar olacağı, Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından sorgulanmaya başladı. Çavuşoğlu, “Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. Şimdiden TOKİ için yerler bakmaya başladık arkadaşlarımızla beraber ve ilgili kurumlarımızla beraber."

Memura kira yardımı ne zaman, ne kadar olacak?