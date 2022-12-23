Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı, yeni yıla kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri oldu. Memur ve memur emeklisi yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı kadar maaşlarına zam alıyor. Yeni yılın ilk zammı ocak ayında yapılacak. Peki memur emekli Ocak 2023 zammı ne kadar olacak? Memura refah payı var mı?

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.

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Memurlar ne kadar zam alacak?

Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e ulaştı.

TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu. Mevcut uygulamada SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor. Memur ve emekli yeni yıl zammına ilişkin kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

Emekli memur zam oranı

Memur ve emekli maaşları zam oranı belli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 54,6 zamla 8506 TL olarak uygulanacağını açıkladı. Asgari ücrete zammıyla ilgili yaptığı açıklamada memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zamlarına ilişkinde mesaj veren Erdoğan "Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz." dedi.

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Memur ve emekli maaşlarına refah payı verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası memur ve emeklilerde toplu sözleşme ve enflasyona farkına ek 'refah payı' beklentisi oluştu.

Memur maaşları nasıl hesaplanıyor?

Memur maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer alan memur zammı için gözler son veril olan Ocak ayı enflasyon rakamı kaldı. TÜİK tarafından 2 Ocak günü açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

Kasım ayından itibaren yüzde 15,11 olarak hesaplanan enflasyonun Aralık ayında %3 artması halinde 6 aylık enflasyon oranı ise 17,5 olacak. Toplu sözleşme zammı ise 2022'nin son 6 ayı için yüzde 7.

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Memur Sen emekli memur zammı talebi

Memur-Sen’den 2023 Ocak zammı açıklaması

Memurlar Sendikası Konfederasyonu (Memur-Sen), asgari ücretin belli olmasının ardından enflasyonun ürettiği kayıpların telafi edilmesi ve ilave iyileştirme kararı alınması gerektiğini belirtti. Memur-Sen, asgari ücretin belli olmasının ardından memur zammı ve asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamasından sonra Memur-Sen, asgari ücrete gelen zammın örnek olması gerektiğini ve memurların da aynı şekilde enflasyona karşı korunması gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır. 2023 için asgari ücret yüzde 54,5 artırılarak 8 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu artış örnek olmalı, enflasyon korkusu son bulmalı, gelir dağılımında adalet için kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir” ifadeleri yer aldı.

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Ocak 2023 emekli memur zam oranı

Emek tarafında enflasyon kaynaklı oluşan kaybın gelir dağılımında adaleti de olumsuz yönde etkileyerek gelirler arası dengesizliğe sebep oluştuğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gelirleri artırma yönünde alınacak karar, reel gelirin artışını sağlayacak geçmiş dönem oluşan kayıpları telafi edecek mahiyette olmalıdır. Nitekim önemli olan rakamsal artışların değil, alım gücünü artıran ve fiyat istikrarının sağlandığı bir piyasa ortamı oluşturmaktır. Bu çerçevede 2023 Ocak ayında da kamu görevlilerimize yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı, süreç yetkili konfederasyonun katılımıyla olmalı, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmalıdır."

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