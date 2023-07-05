Memur ve emekeli maaş zammını belirlenmesinde kritik öneme sahip olan enflasyon rakamlar belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı TÜFE'sini açıkladı. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

Emekli ve memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor. Düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Peki Seyyanen zam tutarı ne kadar oldu?

Memurlara seyyanen zam artışı ne kadar?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Güler, “1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arası için memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. “ dedi. Burada en düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 TL iken 2023 yılı Ocak tarihinde 11 bin 848 TL’ye artış oranı ile beraber 2023 Temmuz’unda 22 bin 17 TL’ye çıkarılacaktır. Toplam zam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranı ortalama memur maaşında yüzde 142 oranında artışı sağlamış olacağız.

Seyyanen zam ne demek?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Önceki maaş: 11 bin 848 TL

Zamlı maaş: 22 bin 17 TL

MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Memur (Üniversite mezunu): Önceki maaş 12 bin 632 TL (Derece 9/1)

Zamlı maaş: 22 bin 925 TL

ÖĞRETMEN MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Önceki maaş 15 bin 793 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 26 bin 641 TL

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Uzman öğretmen: Önceki maaş 18 bin 246 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 29 bin 525 TL

POLİS MEMURU MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Polis memuru: Önceki maaş 18 bin 235 (Derece 8/1)

Zamlı maaş: 29 bin 512 TL

UZMAN DOKTOR MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Uzman doktor: Önceki maaş 24 bin 743 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 37 bin 162 TL

HEMŞİRE MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Hemşire (Üniversite mezunu): Önceki maaş 15 bin 611 TL (Derece 5/1)

Zamlı maaş: 26 bin 427 TL

AVUKAT MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Avukat: Önceki maaş 19 bin 968 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 31 bin 549 TL

MÜHENDİS MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Mühendis: Önceki maaş 21 bin 295 TL (deree 1/4)

Zamlı maaş: 33 bin 109 TL

TEKNİSYEN MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Teknisyen (Lise mezunu): Önceki maaş 13 bin 142 TL (Derece 11/1)

Zamlı maaş: 23 bin 525 TL

BAŞKOMİSER MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Başkomiser: Önceki maaş 20 bin 873 TL (Derece 3/1)

Zamlı maaş: 32 bin 613 TL

KAYMAKAM MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Kaymakam 1. sınıf: Önceki maaş 35 bin 846 TL (Derece1/4)

Zamlı maaş: 50 bin 213 TL

VAİZ MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Vaiz: Önceki maaş 16 bin 615 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 27 bin 607 TL

PROFESÖR MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Profesör: Önceki maaş 34 bin 57 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 48 bin 111 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Araştırma Görevlisi: Önceki maaş 20 bin 139 TL (Derece 7/1)

Zamlı maaş: 31 bin 750 TL

GENEL MÜDÜR MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Genel Müdür: Önceki maaş 38 bin 751 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 53 bin 628 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Önceki maaş 20 bin 724 TL (Derece1/4)

Zamlı maaş: 32 bin 438 TL



