İYİ Parti lideri Meral Akşener açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak sunulması sebebiyle ittifaktan ayrıldıklarını belirtti. Yaşanan gelişmenin ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, oldu mu soruları yanıt aramaya başladı.

MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için göreve çağırdığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalar ile teklifi geri çevirdi.

Çağrısının karşılıksız kalması ardından B planı merak edilen Meral Akşener partisi ile birlikte durum değerlendirmesi yapacak. Öte yandan CHP ve 5'li millet ittifakı da bugün görüşecek.

Kulislerde Akşener'in önünde üç yol olduğu konuşuluyor.

1. YOL: MERAL AKŞENER 6'LI MASAYA DÖNECEK Mİ?

Beklediği karşılığı bulamayan Meral Akşener'in yeniden ittifaka dönerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edeceği konuşulanlar arasında. İki liderin arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arabuluculuk yapacağı da gelen bilgiler arasında.

2. YOL: İNCE VE ÖZDAĞ İLE YENİ İTTİFAK!

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda aynı görüşte açıklamalar yapan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin, Akşener ile yeni bir ittifak oluşturması da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Yeni ittifak Mansur Yavaş'ı adaylığa ikna edemezse, İnce ortak aday olarak sunulabilir.

3. YOL: MERAL AKŞENER ADAY MI OLACAK?

Genel değerlendirme ardından önündeki yollarda beklediğini bulamayan Meral Akşener'in seçimlerde kendi adaylığı ilan edeceği de konuşulanlar arasında.

İYİ PARTİ 6'LI MASADAN AYRILDI

Seçimlere az bir zaman kala aday açıklamasının beklendiği 6'lı masadan ayrılık geldi. 12. Toplantısı ardından adayda karar kılacaklarını açıklayan Millet İttifakı, imzaları attı ve kararlarını verdiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Adayın ismi henüz ilan edilmemişken flaş bir gelişme yaşandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener açıklama yaparak masadan ayrıldıklarını aktardı:

"Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6'lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür.

İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir.

Milletimizin haklı beklentilerini, masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi ve 6'lı masanın son toplantısında tırnak içi bir anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir."

Şeklinde açıklamalar yapan Akşener, ittifaktan ayrıldıklarını sert sözlerle dile getirdi.







