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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB aralık ayı PPK faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Merkez Bankası Kasım ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Bu ay Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak olan kurul sonrası karar açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte 2023 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

15:34 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Merkez bankası
Merkez bankası

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı toplantısı gerçekleşecek. TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı için tedirgin bekleyiş sürerken, "Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı takvimi belli oldu.Buna göre; Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı 21 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI ALTINCI KEZ ARTIRDI

Kasım ayında piyasalar faizlerde 250 baz puanlık artış bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, kasım ayı politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.



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#merkez bankası kararı
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB aralık ayı PPK faiz kararı