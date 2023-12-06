Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı toplantısı gerçekleşecek. TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı için tedirgin bekleyiş sürerken, "Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı.