ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının ne zaman açıklanacağı ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edilmişti. Federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmuştu. Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar.