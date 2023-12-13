|
Özgün

Döviz kuru ile altın fiyatları Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararına odaklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek için 21 Aralık 2023 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak. Peki TCMB bu ayki faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

10:41 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:02 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın Aralık ayı faizini merakla bekliyor. Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısının ardından yılın son ayı için faiz kararı açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak, toplantı ne zaman? İşte, detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek için 21 Aralık 2023 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, Kasım ayında politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Banka, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını belirtti. Merkez Bankası’nın bu ayki toplantı kararında da faiz artırımının geleceği yönünde beklentiler söz konusu.

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ

  • 21 Aralık 2023
  • 25 Ocak 2024
  • 22 Şubat 2024
  • 21 Mart 2024

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde? Gözler Jerome Powell'da!
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde? Gözler Jerome Powell'da!

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının ne zaman açıklanacağı ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edilmişti. Federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmuştu. Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar.


#tcmb
#merkez bankası
#faiz kararı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler: İşte 2-15 Aralık 2023 aktüel ürün kataloğu