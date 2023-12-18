Yılın son Merkez Bankası faiz kararı için merak devam ediyor. TCMB faiz kararı toplantı takviminde Aralık tarihi yer alıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Aralık 2023 Merkez Bankası toplantısına kaç gün var, hangi gün?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası aralık ayı PPK Toplantısı 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Aynı gün faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası'ndan piyasa beklentisinin üstünde bir adım geldi ve politika faizi 500 baz puan artırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 35'ten yüzde 40 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Piyasada beklenti, politika faizinde 250 baz puanlık bir artış olacağı yönündeydi. PPK metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı ifadesi yer aldı. Açıklamada, "Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" denildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?

TCMB, 23 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetinde faizin artırımlarının kısa süre sonra tamamlanacağını belirtti. Özette şu bilgiler yer aldı:

"Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. TCMB tarafından yapılan düzenlemelere ilişkin etki analizleri söz konusu çerçevenin tüm bileşenleri için enflasyon, faizler, döviz kurları, rezervler, beklentiler, menkul kıymetler ve finansal istikrar üzerindeki yansımalarıyla birlikte bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilerek yapılmaktadır. Bu kapsamda alınan kararlar ile birlikte sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024







