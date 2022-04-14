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Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun Mart ayı toplantısında aldığı karara göre politika faizi yüzde 14'te sabit bırakıldı. İşte, Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ve faiz açıklamasının yapılacağı saate dair tüm detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
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Bugün bütün gözler Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gelecek açıklamalarda. Para Politikası Kurulu Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için bugün açıklama yapılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte faiz kararı beklentisi ile birlikte piyasalarda son durum...

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA DAİR BEKLENTİ ANLETİ YAPILDI

Beklenti anketine göre katılan 18 ekonomistin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tümü de nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

MART AYINDA FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTI

Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

  • Merkez Bankası yılın geri kalanında 8 faiz kararı daha verecek. İşte faiz toplantı tarihleri...
  • 26 Mayıs 2022
  • 23 Haziran 2022
  • 21 Temmuz 2022
  • 18 Ağustos 2022
  • 22 Eylül 2022
  • 20 Ekim 2022
  • 24 Kasım 2022
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