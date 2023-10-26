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Son dakika: Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı

Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltti. Banka, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 30 seviyesine yükseltmişti.

14:12 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:12 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TCMB faiz kararı açıklandı

TCMB faiz kararı açıklandı

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplandı. Merkez Bankası ekim ayına ilişkin faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltti. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

Merkez Bankası faiz kararının nedenlerini açıkladı

Para Politikası Kurulu'nun karar mentinde şu ifadeler yer aldı: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

Merkez Bankası faiz artışı bekleniyordu

Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyordu.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer almıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 olmuştu.

Altın Fiyatları: Güncel altın alış satış fiyatı son durum
Altın Fiyatları: Güncel altın alış satış fiyatı son durum

Altın fiyatları merak konusu. Altın fiyatı, yatırım tercihini sarı metalden yana kullananlar tarafından sorgulanıyor. Altın, tarih boyunca değerli bir metal olarak kabul edilmiştir. Altın, enflasyona karşı dayanıklı bir yatırımdır. Altın fiyatları, kriz dönemlerinde genellikle yükselir çünkü altın, güvenli bir liman olarak görülür. Canlı altın fiyatı, altın piyasasındaki son fiyat hareketlerini gösterir. Canlı Altın fiyatları, küresel ekonomik riskler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle son aylarda yükseliştedir. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapacaklar Kapalıçarşı altın fiyatları son durumun ne olduğunu mutlaka bakarlar. İşte piyasadan en güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ile altın piyasasındaki son dakika haberleri.


#Merkez Bankası
#faiz kararı
#tcmb
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