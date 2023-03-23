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Piyasalar merakla bekliyordu: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,5'te sabit tuttu. Piyasada tahminler de faizin sabit tutulacağı yönündeydi. Banka, 23 Şubat’taki toplantıda faizi 50 baz puan indirmişti.

14:05 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TCMB faiz kararı

TCMB faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün gerçekleştirilen toplantının ardından faiz kararını duyurdu. 2022’de politika faizini yüzde 14 seviyelerinden yüzde 9’a kadar kademeli olarak düşeren TCMB, geçtiğimiz ay 50 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 8,50'ye çekmişti. Banka yılın üçüncü toplantısında faizleri sabit bırakma kararı aldı.

AA Finans'ın anketine katılan 22 ekonomistin beklentisi politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılması yönünde olmuştu. Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyordu.

Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı ne zaman?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 27 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Tüketici güven endeksi 80,1 oldu

Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 2,9 düşüşle 80,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta şubat ayına göre yüzde 2,9 azaldı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 82,5 iken martta yüzde 2,9 azalışla 80,1'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 84,2 iken bu ay yüzde 5,5 azalış göstererek 79,6 oldu.

#Merkez Bankası
#TCMB
#faiz kararı
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