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Piyasaların gözü TCMB nisan ayı PPK faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı merakla bekleniyor. TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltti. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

16:54 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerini etkileyen TCMB faiz kararı öncesi piyasalar bir hayli hareketli. İran-İsrail gerili sonrası piyasalarda dengeler değişirken yatırımcılar, Merkez Bankası'nın nisan ayında alacağı faiz kararını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

MART AYINDA POLİTİKA FAİZİ YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltti.

ENLASYON VE DOLAR BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.


Altın fiyatları İran-İsrail gerilimi sonrası diken üstünde! Gram çeyrek ne kadar? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başlamıştı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme patikasına her geçen gün yaklaşması altın fiyatları üzerinde volatiliteyi artırıyor. Bayram öncesi ons ve gram altın yeni rekorlara imza atmıştı. Altının fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası merak konusu oldu. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 15 Nisan 2024 Pazar altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...


#TCMB
#merkez bankası faiz kararı
#PPK toplantısı
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