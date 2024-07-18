Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın 6'ncı faiz kararını vermek için bir araya gelecek. Peki,Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı tarihi...