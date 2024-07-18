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Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı için toplantı tarihi

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılacak Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, piyasalarda beklentiler ve analizler yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz Haziran ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 50'de sabit tutulmuştu. Temmuz ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası toplantı takvimi

12:58 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası
Merkez Bankası

Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın 6'ncı faiz kararını vermek için bir araya gelecek. Peki,Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Temmuz 2024 tarihinde toplanacak.

Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2024

23 Temmuz 2024

20 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024



#merkez bankası
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