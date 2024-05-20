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Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantı tarihleri

Mayıs ayı faiz kararı öncesi geri sayım sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yatırımcılar merak içerisinde "Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. TCMB Para Politikası Kurulu Mayıs ayı faiz kararı toplantısı, 23 Mayıs 2024 tarihinde olacak. Peki Merkez Bankası faizleri yükseltecek mi, sabit mi tutulacak? İşte TCMB toplantı tarihleri.

11:33 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükselecek mi?
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükselecek mi?

Küresel pay piyasalarında, Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerine karşın ülkede açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

TCMB MAYIS TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs ayı faiz kararı toplantısı, 23 Mayıs 2024 tarihinde olacak.

TCMB YIL SONU POLİTİKA FAİZİ YÜZDE KAÇ?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024

Akaryakıt fiyatları tek fiyat uygulaması ile güncellendi! 20 Mayıs 2024 benzin ve motorin güncel fiyatı

Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi zamları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. EPDK'nin kararıyla, akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda aynı tür akaryakıt için fiyat farkını ortadan kaldıran uygulama başladı. Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti. Araç sahipleri benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki mazot ve benzin fiyatı için indirim, zam var mı? 20 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...

#Merkez Bankası
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#Merkez Bankası faiz kararı
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