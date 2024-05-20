Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi zamları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. EPDK'nin kararıyla, akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda aynı tür akaryakıt için fiyat farkını ortadan kaldıran uygulama başladı. Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti. Araç sahipleri benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki mazot ve benzin fiyatı için indirim, zam var mı? 20 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...