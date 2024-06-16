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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK Haziran toplantı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı için kritik toplantı tarihi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Gözler yeni toplantı tarihinde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte TCMB toplantı tarihi.

15:14 - 16/06/2024 الأحد
Yeni Şafak
Merkez Bankası
Merkez Bankası

Yılın 6. toplantı tarihi ve alınacak faiz kararı gündemde. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler, TCMB'nin toplantı takvimine odaklandı. Peki, Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Haziran ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı 27 Haziran 2024 tarihinde belli olacak.

TCMB MAYIS AYI FAİZ KARARI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte, tüketim malı ithalatının nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırladığı aktarılan duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu bildirildi.

Duyuruda, Kurul'un, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir."



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