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Altın, döviz ve borsa yatırımcılarının radarındaydı... Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklandı! Faiz sabit mi kaldı?

Merkez Bankası faiz kararını son dakika açıklaması ile duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Gözler toplantı açıklamasına çevrilmişti. Altın, döviz ve borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği faiz kararına göre beklentiler sonrası faiz açıklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararıne oldu? Faiz sabit mi kalacak, yükselecek mi? İşte son dakika TCMB Haziran ayı faiz açıklaması...

12:14 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:04 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası
Merkez Bankası

Yılın 6. toplantı tarihi ve alınacak faiz kararı sonrası faiz kararı açıklandı. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler, faiz açıklamasına odaklandı. Peki, Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıkladı. Geçen ay politika faizini yüzde 50'de sabit bırakan banka, bu ay da sabit tutulmasına karar verdi..

TCMB MAYIS AYI FAİZ KARARI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte, tüketim malı ithalatının nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırladığı aktarılan duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu bildirildi.

Duyuruda, Kurul'un, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir."

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

5 AYIN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI

Ocak ayı %45,

Şubat ayı %45,

Mart ayı %50,

Nisan ayı %50,

Mayıs ayı %50


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