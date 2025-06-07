Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı: Faiz kararı toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı faiz kararına odaklandı. Mayıs ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplanmazken, nisan ayında gelen faiz artışı sonrası yatırımcılar yeni hamlenin ne olacağını merak ediyor. Faiz oranı son olarak yüzde 46’ya çıkarılmıştı. Gözler şimdi haziran toplantısı ve karar saatinde. İşte detaylar…