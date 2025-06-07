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Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı: Faiz kararı toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı: Faiz kararı toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

15:157/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre mayıs ayında faiz kararı açıklamadı. Nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkaran TCMB’nin, haziran ayı toplantısında nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Peki, TCMB’nin haziran ayı faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı faiz kararına odaklandı. Mayıs ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplanmazken, nisan ayında gelen faiz artışı sonrası yatırımcılar yeni hamlenin ne olacağını merak ediyor. Faiz oranı son olarak yüzde 46’ya çıkarılmıştı. Gözler şimdi haziran toplantısı ve karar saatinde. İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TCMB Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin faiz kararı ise aynı gün saat 10:00'da duyurulacak.

NİSAN FAİZ KARARI

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti. Haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.

Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

Toplantı Takvimi:

23 Ocak 2025

6 Mart 2025

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026


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