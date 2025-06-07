Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı: Faiz kararı toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre mayıs ayında faiz kararı açıklamadı. Nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkaran TCMB’nin, haziran ayı toplantısında nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Peki, TCMB’nin haziran ayı faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
Piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı faiz kararına odaklandı. Mayıs ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplanmazken, nisan ayında gelen faiz artışı sonrası yatırımcılar yeni hamlenin ne olacağını merak ediyor. Faiz oranı son olarak yüzde 46’ya çıkarılmıştı. Gözler şimdi haziran toplantısı ve karar saatinde. İşte detaylar…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
TCMB Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin faiz kararı ise aynı gün saat 10:00'da duyurulacak.
NİSAN FAİZ KARARI
Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti. Haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.
Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.
Toplantı Takvimi:
23 Ocak 2025
6 Mart 2025
17 Nisan 2025
19 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
22 Ocak 2026
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