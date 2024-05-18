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Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı toplantısı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 23 Mayıs Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Merkez Bankası faizi artıracak mı, sabit mi tutacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

16:01 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Merkez Bankası
Merkez Bankası

Piyasaların kilitlendiği Merkez Bankası faiz kararının bu ay ne zaman verileceği araştırılıyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Mayıs ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2024 Mayıs'ın Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?

Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararı toplantısı 23 Mayıs 2024 tarihinde olacak.

2024 Merkez Bankası Toplantı Takvimi

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024

23 Ocak 2025

20 Şubat 2025

20 Mart 2025



#merkez bankası
#merkez bankası faiz kararı
#tcmb faiz kararı
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