Piyasaların kilitlendiği Merkez Bankası faiz kararının bu ay ne zaman verileceği araştırılıyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Mayıs ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...
2024 Mayıs'ın Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?
Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararı toplantısı 23 Mayıs 2024 tarihinde olacak.
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