Piyasaların kilitlendiği Merkez Bankası faiz kararının bu ay ne zaman verileceği araştırılıyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Mayıs ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...