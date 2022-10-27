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TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Asgari ücretli çalışan ile memur ve emeklileri yakından ilgilendiren Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Buna göre Merkez Bankası enflasyon tahminini 2022 yılı için tahminini yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı.TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi netleşirken zam formülleri bir bir ortaya çıkmaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar?
Merkez Bankası 2022 yılı enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda sunum yaptı. Kavcıoğlu "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 65,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 60,4). Enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 19,2)" dedi.

Enflasyonun yükselişi sürecek mi?

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle: Küresel risklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor. Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti. Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor. 2022 yılına ilişkin enflasyon beklentileri bir çok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. İhracat ve makine tesisat yatırımlarının yıllık büyümeye katkısı artarak devam etti.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar?

Enflasyonun 2022 yıl sonunda %65,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %60,4). Enflasyonun 2023 yıl sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %19,2). Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,8) Enflasyonun, %70 olasılıkla 2022 yılı sonunda %62,8-67,6 aralığında -orta noktası %65,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %56,9-63,9 aralığı ile %60,4). Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda %17,7-26,9 aralığında -orta noktası %22,3- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %14,5-23,9 aralığı ile %19,2).

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