Mersin Akdeniz seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Mersin Akdeniz ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Mersin Akdeniz Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Mersin Akdeniz ilçesi hakkında bazı bilgiler

Mersin'in ilçelerinden biri olan Akdeniz, şehir merkezinin batısında yer almaktadır. Tarihi dokusu, kültürel mirası ve coğrafi konumu ile dikkat çeken Akdeniz, aynı zamanda Mersin'in en kalabalık ilçelerinden biridir.

Akdeniz ilçesi, antik çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır. Özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde oldukça önemli bir ticaret merkezi haline gelen ilçe, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde de aynı önemini korumuştur. 1923 yılında ise ilçe Mersin'e bağlanmıştır.

Akdeniz ilçesi, Mersin şehir merkezinin batısında yer almaktadır. Kuzeyinde Toros Dağları, güneyinde ise Akdeniz yer almaktadır. İlçenin denize kıyısı bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde Yumuktepe Höyüğü yer almaktadır.

Akdeniz ilçesi, toplamda 21 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

100. Yıl Mahallesi

Bahçelievler Mahallesi

Camişerif Mahallesi

Çamlıbel Mahallesi

Çiftlikköy Mahallesi

Gazi Mahallesi

Güneştepe Mahallesi

Güneyyurt Mahallesi

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi

Kazanlı Mahallesi

Kuvayi Milliye Mahallesi

Mezitli Mahallesi

Mithatpaşa Mahallesi

Pınarbaşı Mahallesi

Şahin Mahallesi

Şevketiye Mahallesi

Yeni Mahalle

Yenişehir Mahallesi

Yeşiltepe Mahallesi

Yıldırım Beyazıt Mahallesi

Yunus Emre Mahallesi

2021 yılı TÜİK verilerine göre Akdeniz ilçesi nüfusu 331.814'tür. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 3.763 kişidir. Mersin ilinin toplam nüfusunun yaklaşık %27'si Akdeniz ilçesinde yaşamaktadır.











