Mersin Aydıncık Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

Mersin Aydıncık seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Mersin Aydıncık ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Mersin Aydıncık Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Televizyonlar seçim gecesi sonuçları saat kaçtan itibaren açıklayacak?

Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

ATA İttifakı’nda hangi partiler var?

11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.

Millet İttifakı’nda hangi partiler var?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

Mersin Aydıncık ilçesi hakkında bilgiler

Mersin'in ilçelerinden biri olan Aydıncık, Akdeniz Bölgesi'nin batısında yer alan bir ilçedir. Tarihi hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte, bölgenin antik dönemlerdeki yerleşim yeri olduğu düşünülmektedir. Coğrafi açıdan da oldukça önemli bir konumda bulunan ilçe, güneyinde Akdeniz ve kuzeyinde Toros Dağları ile çevrilidir.

Aydıncık ilçesi, 8 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler sırasıyla; Büyükeceli, Çaltı, Çamlıca, Değirmenli, Kargıpınarı, Sarayyakup, Soğucaksu ve Yakacık'tır. İlçenin nüfusu ise 2021 yılı verilerine göre 16.408'dir.

İlçenin ekonomisi tarım ve turizme dayalıdır. Tarımsal üretimde özellikle narenciye, muz, domates, biber, kabak ve buğday önemli ürünler arasındadır. Ayrıca ilçe, tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin uğrak yerlerinden biridir. Mersin'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Aydıncık'ta, tarihi yapılar, plajlar ve doğal alanlar ziyaretçileri kendine çekmektedir.

Aydıncık ilçesi, Akdeniz kıyı şeridinde bulunan bir tatil beldesi olarak da bilinir. Sahip olduğu turistik tesisleri, doğal güzellikleri ve plajlarıyla yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen bir bölgedir. Özellikle Dana Adası, Cennet-Cehennem Mağaraları, Uzuncaburç Ören Yeri ve Kızkalesi Kalesi gibi turistik yerler ilçenin önemli ziyaret noktalarındandır.











