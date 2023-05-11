Mersin Mezitli seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Mersin Mezitli İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Mezitli YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Mersin Mezitli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

Mersin Mezitli ilçesi hakkında bilgiler

Mersin'in ilçelerinden biri olan Mezitli, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alır. Mersin'in merkezine yakın bir konumda bulunur. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve plajları ile turistlerin ilgisini çeken Mezitli, Mersin'in en kalabalık ilçelerinden biridir.

Mezitli ilçesinin tarihi M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanır. İlk yerleşimlerin Hititler döneminde başladığı bilinmektedir. Persler, Makedonyalılar, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular, Karamanoğulları, Osmanlı İmparatorluğu gibi farklı medeniyetlerin izleri Mezitli ilçesinde görülmektedir. Cumhuriyet dönemi ile birlikte ilçe olarak ayrı bir yönetim birimi haline gelmiştir.

Mezitli ilçesi, Mersin il merkezine yaklaşık 6 km uzaklıkta yer almaktadır. Doğusunda Toros Dağları, batısında Akdeniz yer alır. İlçenin toplam yüz ölçümü 160 km²'dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 20 metreden başlayıp 1700 metreye kadar ulaşan yükseltileri vardır. İlçe genelindeki Akdeniz iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer.

Mezitli ilçesi, 9 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler sırasıyla; Altıntepe, Bahçeli, Barbaros, Boğsak, Bölükköprü, Çamlıbel, Cumhuriyet, Güneşli ve Yeşiltepe'dir. Her mahalle kendi içerisinde değişik semtlerden oluşur.

2021 yılı TÜİK verilerine göre Mezitli ilçesi nüfusu 338.848'dir. İlçenin nüfusu Mersin ilinin toplam nüfusunun yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır.







