Mersin seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Mersin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. 2023 Mersin cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Mersin milletvekili seçim sonuçları için heyecan oy verme işleminin başlamasıyla birlikte daha da arttı.

Mersin'de hangi parti kaç milletvekili kazandı?

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 13 milletvekili çıkarabilen Mersin ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 2 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 2 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 2 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,26 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Mersin seçimlerini kim kazandı? Mersin Cumhurbaşkanlığı, milletvekili, belediye seçim sonuçları nedir? Mersin’de hangi parti, kimin adayı kazandı? İşte Mersin seçim sonuçları haberi.

AK PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1.NUREDDİN NEBATİ

2. ALİ KIRATLI

3. HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ

4. FARUK DİNÇ

5. MEHMET AKDOĞAN

6. ALİ İHSAN GÖK

7. SERKAN TANRIKULU

8. HAKKI MENİZ

9. FATİH DÖLEK

10. MUSTAFA ERİM

11. FİRDEVS AKTÜRK

12. HALİT PEKDURAN

13. SEÇKİN TAŞ

MHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. LEVENT UYSAL

2. SERDAR SOYDAN

3. MUSTAFA AKIN

4. OLCAY KILAVUZ

5. MEHMET ŞAHİN

6. KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

7. MUSTAFA YAŞAR

8. KIVANÇ DERYA

9. ZEYNEL KORKMAZ

10. FERDA ER

11. FATİH ÖNGE

12. ALİ ARI

13. ALİ KAYA

CHP MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALİ MAHİR BAŞARIR

2. GÜLCAN KIŞ

3. MEHMET EMİN EKMEN

4. TALAT DİNÇER

5. HASAN UFUK ÇAKIR

6. EMRE YILMAZ

7. NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN

8. LEYLA SERİN KIRIK

9. AHMET YORGUN

10. MEHMET GÜLTEKİN UĞUR

11. ŞERİFE ARICI YILDIZ

12. GÜVEN KOCABIYIK

13. NESLİHAN ÇELEBİ

İYİ PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BURHANETTİN KOCAMAZ

2. AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU

3. ALİ ER ORTA ÇİFTÇİ

4. ESRA KAHRAMAN

5. ÖZER ÖZEL

6. MEHMET TURGUT

7. YÜKSEL ÇELİK

8. ESİN ERKOÇ

9. ALİ RIZA ÖZDENİZ

10. MEHMET TÜRE

11. MEHMET YUNUS SEVEN

12. HİLAL USTA

13. HÜSEYİN AKSAN

YEŞİL SOL PARTİ MERSİN 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALİ BOZAN

2. PERİHAN KOCA

3. MUSTAFA TÜRK

4. HAMDİYE KIRICI

5. ŞERİF DURMAZ

6. HACI BAYRAM KIZARTICI

7. AYŞE GÜL TEMÜR

8. ESRA ERGÜZELOĞLU KİLİM

9. MUHAMMET TALAT ŞEKER

10. ADNAN ŞAHİN

11. DERMAN TARANCI

12. MEHMET ŞİRİN KAYA

13. AYDIN AYDIN

14 Mayıs 2023 Mersin Seçim Sonuçları

2023 Mersin cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Mersin milletvekilleri burada yer alacaktır.

Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 37,9’unu alırken, Muharrem İnce Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 37,4’ünü aldı. Merak Akşener yüzde 12,1, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 11,9’unuü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

Mersin milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Mersin oy oranı % 41,4 olurken, AK Parti 4, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 41’ini alarak CHP 3, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.

Mersin’de hangi parti ne kadar oy aldı? Mersin’de hangi parti kazandı?

AK Parti % 28,6 CHP % 26,8 HDP % 16,9 İYİ Parti % 13,6 MHP % 12,8

Mersin yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

CHP’nin Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı Vahap Seçer oyların % 45,09’unu alırken, MHP adayı Hamit Tuna ise oyların % 40,99’unu aldı.

Mersin İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 37,48

MHP % 30,51

İYİ Parti % 11,10

AK Parti % 8,51

HDP % 6,28

DP % 4,15

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli (2018)

Milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları



