Mersin Yenişehir seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Mersin Yenişehir İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Yenişehir YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Mersin Yenişehir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Seçim nedir?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

Seçim görevi nedir?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

Seçim barajı yüzde kaç?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

Mersin Yenişehir ilçesi hakkında bilgiler

Mersin'in ilçelerinden biri olan Yenişehir, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. İl merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede olan Yenişehir, şehrin önemli ticaret merkezlerinden biridir. İlçenin tarihi, antik çağlara kadar dayanmaktadır. Bugünkü Yenişehir'in bulunduğu yer, antik zamanlarda "Zephyrion" adıyla bilinmekteydi.

Yenişehir ilçesi, doğuda Akdeniz, batıda Toroslar ve kuzeyde Mersin il merkezi ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 112 km²'dir. İlçe genel olarak ovalık bir araziye sahip olup, dağlık bölgeleri de mevcuttur. İlçenin rakımı deniz seviyesinden ortalama 10 metre kadardır. İklimi Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Yazları sıcak ve nemli, kışları ise ılık ve yağışlı geçer.

Yenişehir ilçesi, 21 mahalle ve 91 köyden oluşmaktadır. Merkez mahalleleri arasında Menteş, Arslanlı, Bahçelievler, Pınarbaşı, Yeşiltepe ve Mezitli gibi mahalleler bulunmaktadır. İlçe nüfusu, 2021 yılı TÜİK verilerine göre 204.796'dır. Bu nüfusun %50,5'i erkeklerden, %49,5'i ise kadınlardan oluşmaktadır. İlçe nüfusunun yaklaşık %80'i şehir merkezinde, %20'si ise kırsal kesimde yaşamaktadır.

Yenişehir ilçesi, Mersin'in önemli ticaret merkezlerinden biridir. İlçe ekonomisi, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarete dayanmaktadır.







