Mersin’de okullar tatil mi? Meteoroloji tahminlerine göre sağanak yağış bekleniyor

Kentin bazı bölgeleri ve yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar kent merkezinde ise yer yer yetersiz altyapı nedeniyle olumsuzluklar yaşattı. Sıkışık olan trafikte aksamalara neden olan yağmur nedeniyle küçük çaplı hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yağış nedeniyle öğrenci ve veliler Mersin’de okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.

Mersin’de okullar tatil mi?

25 Aralık hava durumuna göre yarın Mersin'de kuvvetli yağış devam edecek. Valilikler hava şartlarının olumsuz olması halinde okullarda eğitime ara verebiliyor. Şu an için Mersin Valiliği tarafından herhangi bir tatil duyurusu gelmedi.

Mersi’de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık Çarşamba günü verilerine göre yağış sürecek. Bugün erken saatlerden itibaren geçerli olan yağış, yarın tüm gün devam edecek. Yağışların sürdüğü Mersin'de hava sıcaklıkları 16 derece ila 20 derece aralığında seyir edecek.











