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Mersin’de okullar tatil mi? Meteoroloji tahminlerine göre sağanak yağış bekleniyor

Mersin’de okullar tatil mi? Meteoroloji tahminlerine göre sağanak yağış bekleniyor

08:5525/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mersin’de okullar tatil mi?
Mersin’de okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Mersin’de iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle öğrenci ve veliler Mersin’de okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.

Kentin bazı bölgeleri ve yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar kent merkezinde ise yer yer yetersiz altyapı nedeniyle olumsuzluklar yaşattı. Sıkışık olan trafikte aksamalara neden olan yağmur nedeniyle küçük çaplı hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yağış nedeniyle öğrenci ve veliler Mersin’de okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.

Mersin’de okullar tatil mi?

25 Aralık hava durumuna göre yarın Mersin'de kuvvetli yağış devam edecek. Valilikler hava şartlarının olumsuz olması halinde okullarda eğitime ara verebiliyor. Şu an için Mersin Valiliği tarafından herhangi bir tatil duyurusu gelmedi.

Mersi’de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık Çarşamba günü verilerine göre yağış sürecek. Bugün erken saatlerden itibaren geçerli olan yağış, yarın tüm gün devam edecek. Yağışların sürdüğü Mersin'de hava sıcaklıkları 16 derece ila 20 derece aralığında seyir edecek.




#Mersin
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